Schapen getrapt en opgejaagd langs Geniedijk: "Ik kon het niet aanzien"

"Ik hoorde de schapen nogal paniekerig blaten, en toen ik uit mijn raam keek zag ik een klein groepje jongens van een jaar of 12 met stokken de schapen opjagen. Die arme beesten waren echt in paniek", vertelt Charlotte Holst.

Paniek

Vanuit haar slaapkamerraam aan het Houtwijkerveld in Hoofddorp ziet ze hoe de schapen worden getreiterd, maar daar blijft het niet bij. Bijna twee maanden later ziet ze hoe een jongen op een fiets een harde trap geeft aan een schaap. Holst liep in de buurt, maar durfde er deze keer niks over te zeggen.

"Ik kan er niet goed tegen als mensen dieren kwaad doen. Dus ik werd echt heel boos. Maar uit zelfbehoud ben ik doorgelopen", vertelt ze.

Onbegrip

Veehouder en pachter van de grond is Jeroen de Kuijer. Hij schrikt bij het horen van de incidenten, maar laat ook doorschemeren dat hij er niet helemaal van opkijkt. "Er gebeuren wel vaker dingen met onze schapen. Het is ontzettend druk op de Geniedijk en er is veel onbegrip over de loslopende schapen."

De incidenten die Holst omschrijft staan dan ook niet op zichzelf. Vorig jaar vertelde veehouder Paul Bos, pachter van het stuk Geniedijk tussen Hoofddorp station en Rijsenhout hoe schapen en omwonenden in conflict kunnen raken. Eerder werden ook al schapen doodgebeten door een herdershond.