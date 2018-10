Herdershond bijt schapen dood in Hoofddorps weiland, eigenaresse neemt de benen

HOOFDDORP - De politie zoekt het baasje van een herdershond die vanochtend in een Hoofddorps weiland enkele schapen heeft doodgebeten.

Toen er een melding over een hond tussen een kudde schapen aan de Geniedijk binnenkwam, gingen enkele agenten poolshoogte nemen. Bij het weiland aangekomen zagen ze hoe omstanders twee kadavers uit de sloot haalden. Twee andere schapen bleken door toedoen van de hond ernstig gewond, de schapen die het hadden overleefd, renden in blinde paniek door het veld.

Na zijn daad was de herdershond teruggerend naar z'n baasje, een vrouw die door een omstander was aangesproken op het moordlustige gedrag van haar hond. Hoewel ze dus op de hoogte was gebracht van het bloedbad, vervolgde ze haar weg.

De politie is op zoek naar de vrouw en verzoekt haar of mensen die haar kennen, contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.