Twee schapen dood in weiland door loslopende hond

TEXEL - Twee schapen in een weiland bij het Texelse Den Burg zijn vermoedelijk door een loslopende hond de dood ingejaagd.

De schapen stonden in een weiland in het Hogeberggebied, meldt onze mediapartner Texelse Courant. Toen de eigenaar vanmorgen bij de dieren ging kijken, vond hij de twee dode dieren.

Ze bleken te zijn verdronken in een plas water (een kolk) in het weiland en de eigenaar vermoedt dat ze daar terecht zijn gekomen toen ze werden opgejaagd door een hond. Een derde dier dat vast zat in de modder, kon worden gered. Wel was aan de vacht te zien dat de hond het dier te pakken had gehad.

Lees ook: Hond bijt schapen dood in Weesp: "Het moet een hel zijn geweest"

De schapen die in het weiland grazen, zijn onlangs allemaal gedekt. De stress van een dergelijke aanval is niet bevordelijk voor de vruchtbaarheid van de andere dieren, aldus de eigenaar. Het is dus de vraag hoe het met de jongen gaat die in het voorjaar worden verwacht.

De schapenhouder vraagt mensen die hun hond uitlaten, die in de buurt van een weiland aan de lijn te houden.