Hond bijt schapen dood in Weesp: "Het moet een hel zijn geweest" Foto: Shutterstock

WEESP - Een hond is vannacht voor de tweede keer in korte tijd op een weiland in Weesp tussen schapen terechtgekomen. Hij heeft bij beide pogingen in totaal twee dieren de dood ingejaagd. "Het moet een hel zijn geweest", aldus de eigenares Connie van Wijngaarden.

De vrouw, die enorm van slag is, deed haar relaas vandaag tegenover het Weesper Nieuws. Een van haar schapen rende begin deze maand door de hond een sloot in en verdronk, de ander is vannacht door het beest doodgebeten. Ze hoopt dat de eigenaar van de hond zich meldt bij de politie. De hond rende vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst het weiland in aan de Korte Muiderweg in Weesp. Naast dat een schaap verdronk, hadden andere dieren bijtwonden. Afgelopen nacht deed de hond het weer. Hierbij heeft hij dus een van de schapen doodgebeten. Ook andere schapen werden door de hond gebeten. Drie dieren waren in paniek in de sloot gerend. Zij konden op tijd worden gered. 💬 Whatsapp ons!

