Atleet Jochem Dobber kreeg olympische medaille pas bij thuiskomst: "Tegenstrijdig moment"

Ondanks het winnen van een zilveren medaille op de Olympische Spelen, was het voor atleet Jochem Dobber toch een heel dubbel moment. Hij liep de finale op de 4x400 meter niet en kreeg na de race ook geen medaille. Pas bij terugkomst in Nederland mocht hij het eremetaal in ontvangst nemen. "Het eerste dat ik deed toen ik uit de bus kwam bij de huldiging, was op zoek gaan naar de persoon met de medaille", vertelt Dobber.

Eerder op de Olympische Spelen maakte baanwielrenner Matthijs Büchli een soortgelijke situatie mee. Op de teamsprint kwam hij toen ook alleen in de serie in actie en vervolgens won zijn team goud. De Santpoorter mocht niet op het podium staan, maar na twintig minuten stennis gemaakt te hebben, kreeg Büchli toch een medaille. Maar dan wel na de ceremonie protocollaire.

"Het was een heel tegenstrijdig moment", blikt hij terug op de prijsuitreiking in Tokio. "Ik was aan de ene kant zo gigantisch blij dat we als team dit hebben bereikt. Dit durfden we een jaar geleden nooit te dromen, maar ik had er ook het liefst bij willen staan."

Vorige week dinsdag stond de voltallige Nederlandse equipe met een medaille om hun nek bij de koning en konigin en gingen zij van huldiging naar huldiding. Die ochtend had Jochem Dobber, die met de estafettemannen zilver veroverde, nog steeds geen medaille om zijn nek hangen. "Ik heb in de series de estafette als eerste gelopen. De coaches hebben in de finale voor een andere opstelling gekozen. Ik ben dus niet in de finale opgesteld en dus kreeg ik geen medaille", zegt hij tegen NH Sport.

"Dit hebben we een jaar geleden nooit durven dromen, maar ik had er ook het liefst graag bij willen staan"

"Toen het gebeurde had ik het nog niet door", zegt Dobber op de vraag of hij ook geen stennis kon schoppen om toch de medaille te krijgen. "Ik denk dat bij het baanwielrennen wat toegankelijker was. Ik zat helemaal aan de andere kant van het stadion. Bij ons was het heel strict. Dus ik kon er niet even bijspringen. Ik zat helemaal vast aan de andere kant."

Zelfs bij terugkomst in Nederland had hij nog geen zilveren medaille ontvangen. Op de foto's met het team staat hij dus zonder eremetaal om zijn nek. "Aan het begin van de dag van de huldigingen kreeg ik te horen dat een van de medewerkers van NOC*NSF mijn medaille mee naar Nederland had genomen. Het eerste dat ik deed toen ik uit de bus kwam bij de huldiging, was op zoek gaan naar die persoon."

Sportkoning

Uiteindelijk stond Dobber dan toch met zilver bij koning Willem-Alexander. "Wat mij het meeste bijbleef was dat hij een enorme sportliefhebber is. Met het estafetteteam hadden we een momentje. Hij was zo op de hoogte van onze voortgang. Ik vond het echt gaaf dat we een koning hebben die zo meeleeft en trots op ons is. Het zou mij niet verbazen als hij zijn wekker voor ons heeft gezet."

Komende week loopt Dobber opnieuw in Zwitserland. Dan komt hij in actie in Bern en Lausanne. Bij de laatstgenoemde wedstrijd loopt hij de 400 meter tegen Karsten Warholm, de olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 400 meter horden.