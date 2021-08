Jochem Dobber strandt in halve finale op 400 meter

Jochem Dobber is op de Olympische Spelen in de halve finale op de 400 meter uitgeschakeld. De 24-jarige atleet uit Santpoort-Zuid kwam in 45,48 seconden over de finish en werd daarmee zesde in zijn serie.

Dobber startte vanuit baan negen en zag meteen olympisch kampioen Wayde van Niekerk langszij komen. Hij wist dat hij zijn persoonlijke record van 45,07 moest aanscherpen om zich voor de finale te plaatsen. Hij verbeterde wel zijn tijd uit de serie (45,54), maar dat was nog niet genoeg om door te dringen tot de finale.

"Ik had op meer gehoopt. Ik loop het hele seizoen al constant, maar het komt er nu niet uit", zegt Dobber na zijn race. "Mijn plan was om met Van Niekerk mee te gaan. In de top mis ik dan iets en dan red ik de aansluiting niet. Het is jammer dat die tijd niet is waar ik op gehoopt had"

Bonevacia

Liemarvin Bonevacia heeft de finale op de 400 meter wel gehaald. Hij snelde in 44,62 seconden naar een nieuw nationaal record en is daarmee de eerste Nederlander ooit die een olympische finale op de 400 meter gaat lopen.

Jochem Dobber komt nog in actie op de 4x400 meter bij de mannen.