Van Diepen en Dobber naar finale 4x400 meter

De estafetteploeg ging zonder de snelle Liemarvin Bonevacia van start. Bonevacia liep donderdag nog de finale van de 400 meter en nam rust. Desondanks liep het viertal een nieuwe Nederlands record: 2.59,06. Hiermee zaten ze ruim onder het onder het oude record dat op 3.02,37 stond.

Afwachten

Na afloop van de race was het afwachten op het resultaat in de andere halve finale of Nederland door zou gaan. Uiteindelijk bleek de tijd van de Nederlanders net iets sneller dan die van India en dus kwalificeerde de ploeg zich nipt voor de eindstrijd. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Nederland zich op dit onderdeel plaatst voor een olympische finale. De finale van de 4x400 meter is zaterdag om 14.50 uur.

Voorafgaand aan de Olympische Spelen sprak NH Sport met de Heerhugowaardse Tony van Diepen en zijn familie. Bekijk hieronder het item: