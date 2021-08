Vier nieuwe contracten getekend bij Telstar: "Getalsmatig zijn we rond"

Na het mooie 2-2 gelijke spel tegen NAC was er nog meer goed nieuws te melden bij Telstar. Trainer Andries Jonker liet weten dat hij kan beschikken over drie nieuwe spelers en dat Yassine Zakir ook een profcontract heeft getekend. "Ik ben heel blij voor hem."

Andries Jonker over z'n nieuwste versterkingen - NH Nieuws

"Özgür Aktas, Roman Tugarinov en Ozan Kökcü hebben alledrie een contract getekend", vertelt een blije Andries Jonker in het stadion van NAC. "We zijn nu getalsmatig rond. Als er door de pandamie nu problemen ontstaan, dan kunnen we dat beter opvangen."

Bekijk de video voor de volledige reactie van Jonker.