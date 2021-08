Goudhaantje Van Velzen bezorgt Telstar onverwacht punt tegen NAC

Met twee treffers was Gyliano van Velzen de gevierde man bij Telstar. De invaller draaide in de tweede helft een 2-0 achterstand om in een 2-2. Daardoor pakt Telstar zeer verrassend een punt in Breda van NAC. "Ik kan het bijna niet omschrijven, fantastisch."

Uiteraard zorgde de twee doelpunten van Van Velzen tot veel vreugde bij Andries Jonker. De Telstar-coach is druk bezig met zijn pupil. Hij verwacht meer doelpunten van hem. "Hij was er nu als de kippen bij."

"Ik ben hard aan het trainen om efficiënter te zijn", aldus Gyliano van Velzen over zijn doelgerichtheid. "Ik kijk naar beelden hoe ik m'n loopacties maak en ik zorg nu dat ik altijd in de zestien ben."

Wisselspeler

De afgelopen twee wedstrijden moest Van Velzen het doen met invalbeurten. Dat is wat anders dan vorig seizoen, toen hij veelvuldig in de basis begon. Nu krijgt Rein Smit de voorkeur. "Hartstikke lastig", vertelt Van Velzen over zijn plek op de bank. "En ik begrijp de keuze van de trainer. Smit is een ander type speler en heeft het goed gedaan in de voorbereiding. Ik kan het alleen laten zien zoals ik vandaag deed."

