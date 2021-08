Jopie (82) zit vast in haar bovenwoning: "Ik ben ontzettend bang dat ik vereenzaam"

De 82-jarige Jopie Glas uit Egmond aan Zee is de wanhoop nabij. Ze lijdt aan reuma, heeft een vergroeide rug en komt nauwelijks nog de trap op en af van haar bovenwoning. Al twee jaar lang probeert ze via de woningcorporatie een woning op de begane grond te krijgen of een woning met een lift. Maar steeds grijpt ze ernaast. "Het is om moedeloos van te worden."

Naar het verzorgingshuis mag ze nog niet. Daar is ze nog 'te goed' voor. En Jopie Glas uit Egmond aan Zee wil het ook nog niet. Met heel veel moeite kan ze met de trap naar beneden waar haar rollator klaarstaat als ze boodschapje in Derp wil doen. "Ik ben al een paar keer gevallen. Ik red het gewoon niet meer."

Want de trap is voor haar letterlijk een beer op de weg. Al eerder is ze gevallen. Twee verschoven ruggenwervels was het gevolg. "Mijn rug is daarna vergroeid", vertelt ze aan NH Nieuws terwijl ze met moeite de trap oploopt. "Ik heb wel gevraagd of ze een lift konden plaatsen, maar dat was te duur. Een stoeltjeslift kon ook niet, want de muren kunnen dat niet houden."

Urgentieverklaring

En dus begon de zoektocht naar een andere woning. In twee jaar tijd kwamen er in totaal vijf geschikte woningen voorbij. Daar werd ze, tot haar grote verdriet, voor afgewezen. Mensen met een urgentieverklaring of statushouders waren haar voor. "Ik ben al 62 jaar lid van de woningbouwvereniging. Ze zeggen dat ik bovenaan de lijst sta maar ik merk er niks van. Vroeger waren ze een stuk menselijker en hadden ze nog respect voor de ouderen."

De 82-jarige Jopie is ontzettend verdrietig zoals te zien is in onderstaande video. Tekst loopt door onder de video.