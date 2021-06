Doorstroming en meer sociale huur: zo wil Hilversum woningmarkt toegankelijk houden

Hilversum merkt dat de lokale woningmarkt - net als in veel andere gemeenten er omheen - onder flinke druk staat. De vraag naar huizen is erg groot, maar het aanbod is beperkt. Dat geldt voor (sociale) huurhuizen, maar ook voor koopwoningen.

Meer woningaanbod

Hilversum wil er voor zorgen dat mensen met een lager- of middeninkomen aan een huis kunnen blijven komen in het dorp. Daarom moeten er meer woningen komen in beide segmenten. Hilversum heeft bepaald dat de helft van alle nieuwbouw in dat middeldure segment moet zitten. De bestaande woningen binnen dat segment wil de gemeente ook behouden voor mensen met een middeninkomen, onder meer met de zelfbewoningsplicht.