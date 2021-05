Verhuur aan toeristen zorgt voor spanningen in Egmondse flat

De toeristische verhuur van eigen woningen in Egmond aan Zee zorgt voor een tweespalt in de zogenoemde 'terrasflats' in het kustdorp. Het gemeentebestuur wil geen uitzondering meer maken zodat huiseigenaren de appartementen onbeperkt kunnen verhuren. Slechts negen weken willen ze het toestaan, zoals ook in de rest van de gemeente geldt. Het zet in de flats verhurende eigenaren en permanente bewoners lijnrecht tegenover elkaar.

Die verhuur is lucratief en maakt het hebben van een tweede woning aan zee rendabel voor velen. Maar wethouder Klaas Valkering ziet de woningen het liefst vast bewoond, in de strijd tegen woningnood en het behoud van de leefbaarheid en voorzieningen in de gemeente. De jaarrond-verhuur werd in de terrasflats tientallen jaren gedoogd. Volgens het bestemmingsplan mag je er wonen én het als tweede woning hebben. Je hoeft er dus niet ingeschreven te staan. Dat laatste maakt het volgens de verhurende eigenaren onrealistisch dat de plannen van de gemeente woningen aan de markt zullen teruggeven: Tekst gaat verder onder video

Verhurende woningeigenaren zien niets in inperking verhuur - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Vaste bewoners, die NH Nieuws gesproken heeft, willen alleen anoniem hun verhaal doen. Zij vrezen voor hun woongenot. "We hebben allemaal onze eigen belangen. Wij ondervinden bijvoorbeeld ook overlast door de verhuur. Maar met negen weken verhuur per jaar kunnen wij leven." Naast de verhuurders, zijn ook de ondernemers in Egmond aan Zee niet blij met de plannen van het gemeentebestuur. Zij zien de - vaak bemiddelde - toeristen uit de terrasflats graag vaak in het dorp: Tekst gaat verder onder video

Egmondse ondernemers willen de terrasflat-toeristen niet kwijt - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Dinsdagavond wordt de verhuur in de terrasflats in de gemeenteraad besproken. Verhuurders en ondernemers gaan dan inspreken. Hun belangrijkste wens is dat er opnieuw overleg gevoerd wordt met alle belanghebbenden, en een besluit zolang wordt uitgesteld.