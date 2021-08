Nieuw ontwerp voor leegstaand V&D-pand als afstudeerproject: "Wienen nog niet benaderd"

Nog altijd is niet duidelijk wat er met het grotendeels leegstaande V&D-pand in Haarlem gaat gebeuren. Student architectuur Mark van der Blom weet wel raad met het pand en gebruikte het voor zijn afstudeerproject. "Met het thema licht, maakte ik een nieuw ontwerp met woningen, een bibliotheek en een café."

Voor zijn afstudeerproject aan de TU Delft, faculteit bouwkunde, maakte de 23-jarige Mark van der Blom een nieuwe schets van de V&D. "Mijn afstudeerproject was om een voormalig V&D warenhuis op te knappen", laat Mark weten. "Na een onderzoek ontdekte ik dat daglicht afwezig was door de diepe ruimtes en vele verdiepingen. Daarnaast is het warenhuis het hoogste gebouw van Haarlem en dat was voor mij een uitdaging om het te herbestemmen én daglicht te introduceren."

Bibliotheek als ontmoetingsplek

Het gebouw moest een multifunctionele functie krijgen, waarbij behoud van de karakteristiek elementen, zoals de originele gevels en het monumentaal trappenhuis bewaard blijven.

Daarom zie je in het ontwerp van Mark onder andere woningen, een café en een bibliotheek in. "Die bibliotheek is geen gewone zoals we die kennen, maar functioneert meer als centrale ontmoetingsplek voor de stad. Dit is ontworpen als laagdrempelige plek waar sociaal contact en verschillende publieke activiteiten plaatsvinden."

In het gebouw is de grootste ingreep het atrium. "Deze centrale deze ruimte in het pand verbindt de verschillende verdiepingen en brengt daglicht naar omliggende ruimtes. Ook versterkt dit atrium het gevoel van oriëntatie in het gebouw."

Leeg

Volgens Mark laat zijn ontwerp zien dat een nieuwe bestemming en specifieke ingrepen het pand nieuw leven in kan blazen. Of zijn ontwerp er gaat komen durft hij niet te zeggen. Het gebouw is in eigendom van ASR.

"Het gebouw staat momenteel leeg en de vastgoedontwikkelaar is op zoek naar huurders. Mijn ontwerp met beoogde functiemix vormt een uitstekende mogelijkheid om dit gebouw toekomstbestendig aan te pakken. Het laat zien dat een leegstaand gebouw opnieuw onderdeel kan worden van de stad terwijl het historische karakter en de waardevolle elementen zoveel mogelijk behouden blijven."

"Als er een bibliotheek in het gebouw komt moet de gemeente uiteraard betrokken worden omdat het een maatschappelijke functie is. Ik zou het erg gaaf vinden om te zien dat mijn ontwerp werkelijkheid wordt, ik wil hier graag aan meewerken. Maar burgemeester Jos Wienen, die heb ik nog niet benaderd."