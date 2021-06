Nog geen zicht op nieuwe bestemming voor gebouw V&D/Hudson’s Bay

Het is voorlopig onduidelijk wat er met het Hudson’s Bay-gebouw gaat gebeuren. Het pompeuze pand aan het Verwulft staat sinds het vertrek van het Canadese warenhuis voor het grootste gedeelte leeg.

De begane grond en de eerste etage blijven in elk geval winkelruimte. Dat geldt niet voor de rest van het gebouw. "Een eventuele herbestemming van de overige etages vindt plaats in constructief overleg met de gemeente. Verschillende scenario’s worden nu uitgewerkt."

De gesprekken tussen de gemeente Haarlem en eigenaar ASR Real Estate zijn in volle gang, laat het vastgoedbedrijf weten aan NH Nieuws en Haarlem105. Een snelle oplossing lijkt er voorlopig niet te komen. Een woordvoerder van ASR bevestigt dat "de gesprekken al een tijdje bezig zijn".

Sinds het vertrek van Hudson’s Bay, eind december 2020, is er alleen voor de begane grond een nieuwe huurder aangetrokken in de vorm van de Hema.

Fietsenkelder in voormalige V&D/Hudson's Bay bijna rond

Fietsenkelder in voormalige V&D/Hudson's Bay bijna rond

ASR kijkt nu naar de mogelijkheid voor een 'tijdelijke invulling' van de lege etages. Hierbij richten ze zich op verhuur aan winkels (retail). "Maar ook hier zijn de gesprekken nog over in volle gang", aldus de woordvoerder.

Begin dit jaar liet de gemeente nog weten bezig te zijn met een fietsenkelder in het pand. Dit om de overlast van fietsen tegen te gaan. Dit weekend viel nog te zien dat een grote fietsenstalling in het centrum tijdens de 'piekuren' grotendeels leeg staat.

Geen succes

Het pand is een van de bekendste gebouwen van Haarlem. Winkelketen Vroom en Dreesmann opende het beeldbepalende gebouw in 1934.

Na glorieuze tijden kwam er in 2015 een einde aan het warenhuis. De keten werd failliet verklaard en liet daarmee door heel Nederland lege winkelruimte achter en totaal kwamen 1.400 mensen op straat te staan.

Verhuurder ASR vond in 2019 een nieuwe huurder: Hudson’s Bay. Dat was geen succes. Anderhalf jaar later zou de Canadese winkelketen door slechte cijfers vertrekken uit Nederland. Sindsdien staat het pand grotendeels leeg.