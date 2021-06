Fietsenchaos in de binnenstad, maar grote stalling blijft leeg

Er is een wildgroei aan geparkeerde fietsen in de binnenstad van Haarlem, vooal op zaterdagmiddag. De gemeente doet er alles aan om genoeg fietsenparkeerplekken te creëren, maar dat lijkt niet echt te helpen. Iemand die zich deze fietsproblematiek aantrekt is raadslid Moussa Aynan: "Kijk, deze stalling is vrijwel helemaal leeg. Er zijn hier wel honderden plekken."

Onder andere in de overdekte fietsenstalling in de Smedestraat (1.700 plekken) en die op de Botermarkt (538 plekken) kunnen mensen hun fiets kwijt. Ondanks dat je buiten bijna struikelt over de geparkeerde tweewielers, is er binnen nog voldoende ruimte om je fiets te parkeren. Een van hen is Loes: "Ik zet altijd mijn elektrische fiets in de stalling. Dat vind ik veilig. Maar mensen die hun fiets buiten laten staan, vinden het misschien makkelijk dat die dan dichtbij staat."

En inderdaad buiten parkeert Rob zijn tweewieler in een web van fietsen. "Normaal zet ik de mijne wel in de stalling, maar nu moet ik even gauw iets halen. Ik vind wel dat als mensen langer parkeren ze hun fiets dan zeker in de stalling moeten zetten."

