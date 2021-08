Waardering voor Twiskemolen: "Voorbeeld voor andere molens"

Speciaal bezoek voor molenaar Marcel Koop en zijn vrouw Marijke: de voorzitter van De Hollandsche Molen reist tot 2023 kriskras door het land om het honderdjarig jubileum van de vereniging te vieren. Hij bezoekt in totaal honderd molens en nu was de Twiskemolen aan de beurt.

De Amsterdamse voorzitter van de vereniging, Nico Papineau Salm, toonde zich onder de indruk van de molen. "Dit is een voorbeeld voor andere molens. Dit heb ik niet vaak gezien, zo’n uitgebreide omgeving rond de molen met zo’n tuin, waar groenten wordt geteeld en ook beesten lopen." Molenaar Koop was blij met het bezoek. "We willen ons graag presenteren aan de buitenwereld. Onze molen is bijna vijfhonderd jaar oud, maar wordt onderhouden met gemeenschapsgeld. Ik en mijn vrouw vinden dat deze molen een beetje van ons allemaal is." Bekijk hieronder hoe de voorzitter van de Hollandsche Molen een bezoek bracht aan de Twiskemolen:

Windhoos Dat de Twiskemolen er nu zo piekfijn bijstaat, is niet vanzelfsprekend. Een windhoos zorgde een aantal jaren terug voor enorme schade, vertelt de molenaar aan de aandachtig luisterende Salm. "Het was een heel heftig moment, het was een windhoos waarvan weerdeskundigen zeiden dat die eens in de vierduizend jaar voor zou komen. Het was in 2016, ik weet de tijd zelfs nog: vlak voor half vier. Ik zat in de molen en er was ineens een enorme herrie. Ik werd niet lekker, kreeg oorsuizingen. Toen ging ik staan en keek de woonkamer in: waar komt die herrie vandaan?"

Quote "We zijn heel blij met hoe de molen er nu bij staat. Echt pico bello" molenaar marcel koop

"Opeens zag ik allemaal riet naar beneden dwarrelen en een rietkruis op de grond liggen. Het bleek een windhoos die de molen voor een groot deel had verwoest." Daarom is Koop des te blijer met de situatie nu. "We zijn heel blij met de restauratie, hoe de molen er nu bij staat. Het is echt pico bello." Salm stapt weer op de fiets, want hij heeft gezworen alle honderd molens die hij bezoekt via het openbaar vervoer en de fiets te bereiken. De Twiskemolen was pas de zeventiende op de lijst. Of hij al spijt heeft? "Nee, maar ik realiseerde me niet dat het zoveel energie en tijd zou kosten." Een backup heeft hij al wel. Lachend: "Anders ga ik gewoon naar Kinderdijk, bezoek ik er gelijk twintig."