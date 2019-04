Bank van geknakte wieken bij Twiskemolen onthuld

LANDSMEER - De uitsteeksels van een gehavende molenwiek steken woest in de lucht. Het geheel vormt een gedenkwaardig uiteinde van een lange zitbank die vandaag op de dijk in recreatiegebied Het Twiske officieel in gebruik is genomen. Een feestelijke afronding van een restauratie die begon nadat op 18 oktober 2016 een windhoos de kap en de wieken blies van de Twiskemolen.

Nadat de restauratie van de molen werd afgerond hebben nu de restanten een plek gevonden in een meterslange bank. Molenaar Marcel Koop is er blij mee al zegt hij zelf weinig tijd te hebben om er even lekker op te gaan zitten.

Maar hij weet zeker dat de vele wandelaars en fietsers er van gaan genieten. Hij is dankbaar voor de grote steun van vrijwilligers, de gemeentes Landsmeer en Oostzaan en de plaatselijke Lions Club.

Informatiebord met cartoons

Behalve de bank is er ook een informatiebord onthuld waarop de catastrofe met de windhoos met cartoons uit de doeken wordt gedaan. De tekeningen zijn van Arend van Dam uit Landsmeer. "Ik fietste hier in het Twiske vaak al met mijn kleinzoon. Die elke weer de draaiende wieken van de molen moest zien. En na die tornado waren ze weg en dat vond hij vreselijk", vertelt de tekenaar.

"En ook toeristen vroegen toen aan mij van wat is er met die molen gebeurd? En dat probeerde ik dan onhandig in allerlei talen uit te leggen. En zodoende kwam ik er op om het verhaal in cartoons te vertellen."

Tegelijk met de onthulling is er ook een nieuwe wandelroute door dit gedeelte van Het Twiske. In de Twiskemolen zelf zullen tal van educatieve evenementen plaatsvinden.