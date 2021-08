Vraag naar zomerschool her en der groter dan aanbod: 'Vooral onder kleuters veel animo'

Voor de groepen vijf en zes was vraag en aanbod redelijk in balans. "Maar in de groepen zeven en acht zie je weer een opleving", zegt Lonnee, die dat toeschrijft aan de naderende overgang naar het voortgezet onderwijs.

Ondanks die flexibiliteit kregen twintig à dertig kinderen te horen dat er voor hen deze zomervakantie geen plek was. "Met name bij de kleuters was de animo groter dan we leerlingen konden plaatsen."

"We hadden 110 plekken gereserveerd", vertelt directeur Hans Lonnee van de Hoornse scholenkoepel Panta, "en daarboven hebben we nog tien schrijnende gevallen geplaatst. We kunnen enigszins flexibel zijn."

De directeur stelt dat er uit 'alle lagen van de bevolking' vraag is naar de zomerschool, maar dat één groep duidelijk oververtegenwoordigd is: kinderen uit gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond. Vaak heeft hun taalontwikkeling een deuk opgelopen doordat zij tijdens de gedwongen scholensluiting veel minder Nederlands hebben gesproken. "Thuis vervallen ze snel in hun moedertaal."

'Investeren was een gok'

Panta betaalt de zomerschool met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, dat is opgericht om het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona te bevorderen. "Maar we hebben pas laat gehoord welke vergoedingen we uit Den Haag zouden krijgen", vertelt Lonnee.

'Laat' is in dit geval enkele weken voor de start van de zomerschool, waardoor er snel moest worden geschakeld. "We hadden al wel besloten dat we wilden investeren, maar het was een gok."

Als er meer tijd was geweest, had de school beter kunnen inventariseren wie baat zou hebben bij de zomerschool en ouders van de betreffende kinderen op tijd uitnodigen. "Dan kunnen ze er ook rekening mee houden in hun vakantieplannen."

Om volgend jaar voldoende plekken te hebben, overweegt Panta het aantal beschikbare plekken op te schroeven naar 150 en met een reservelijst te gaan werken. "Kinderen moeten voor drie weken intekenen, maar er zijn altijd kinderen die afhaken", vertelt Lonnee, die opmerkt dat sommige ouders de zomerschool onterecht als een laagdrempelige en vrijblijvende vorm van kinderopvang beschouwen.

Reservelijst

In Zaanstad wordt al met een reservelijst gewerkt, vertelt directeur zomerschool Margreet Dekker. "Net als vorig jaar hebben dit jaar 500 kinderen gehad, in 20 groepen van 25, en op elke groep een leerkracht en een onderwijsassistent."