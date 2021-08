Meest esthetische Pride-foto "verbeeldt wat hopelijk vanzelfsprekend zal blijven"

De fotowedstrijd van de Pride Amsterdam is onder meer gewonnen door Jan van Breda. Er werden meer dan 13.000 foto's ingezonden, maar drie daarvan belanden in de geschiedenisboeken. De fotografen krijgen ook ieder een prijs van 2500 euro.

De organisatie van de Pride deed eerder een oproep om de meest iconische, betekenisvolle en esthetische foto’s voor 25 jaar Pride Amsterdam in te sturen kreeg. Er werd uiteindelijk een selectie van vijftigfoto's gekozen voor de buitententoonstelling 'Celebrating Diversity' in het Amsterdamse Vondelpark en daaruit werden door een vakjury onder leiding van Cornald Maas drie winnaars gekozen.

Zo is de meest esthetische foto van Jan van Breda. "Deze foto verbeeldt, in zijn compositie -kind op de voorgrond, mannen die zich voorbereiden op Canal Parade op de achtergrond, iedereen druk met z’n eigen bezigheden en fascinaties- subliem wat hopelijk vanzelfsprekend zal blijven: dat we, niet gehinderd door vooroordelen, en haast argeloos, allemaal naast elkaar mogen en kunnen bestaan", stelt de jury.