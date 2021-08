Amsterdam NL V Terugblik Pride 2021: Minder zichtbaar op straat maar wel verdieping op Pride TV

Amsterdam vierde het 25-jarig jubileum van Pride zonder botenparade en grote straatfeesten. Vanwege corona moest Pride het dit jaar doen met exposities, debatten, lezingen en concerten. Een belangrijke rol werd vervuld door Pride TV, dat negen dagen lang reportages, interviews, documentaires en muziek uitzond vanuit The Student Hotel op de Wibautstraat.

Presentator Joris van de Sande verzorgde dagelijks de talkshow Joris Live!. "Waar ik vooral heel blij mee ben is dat we heel inclusief programma hebben neergezet. Iedereen is aan bod geweest bij Pride TV. Er wordt wel eens gepraat over de lettersoep, de LHBTIQ+ community. En ik heb elke letter vertegenwoordigd gehad in mijn talkshow, en daar ben ik heel blij mee", vertelt de presentator. Doordat veel buitenactiviteiten niet konden plaatsvinden kwam automatisch het accent te liggen op de inhoudelijke kant van de Pride. Volgens Van de Sande is dat belangrijker dan ooit. "In de jaren 80 en 90 was Amsterdam de gay capital of Europe. In die tijd konden de dragqueens van het Leidseplein naar het Rembrandtsplein lopen. Dat kan nu gewoon niet meer. Er zijn taxi-chauffeurs die drags weigeren. En daarin zie je dat het klimaat verhard is", aldus Van de Sande.

Pride TV presentator Joris van de Sande: "Er is werk aan de winkel." - NH Nieuws

Er is nog veel werk aan de winkel en hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor Pride TV. "Door onze uitzendingen is de inhoudelijke kant van Pride veel zichtbaarder geworden. We krijgen ook steeds meer prominenten aan tafel en daar ben ik trots op. Volgend jaar bestaat Pride TV vijf jaar. Het zou mooi zijn als we dan ook landelijk te zien zijn op tv", hoopt Van de Sande. Geen uitbundige straatfeesten De ingetogen viering van Pride had ook zo zijn weerslag op de ondernemers van de Reguliersdwarsstraat. Vanwege de coronamaatregelen konden de uitbundige straatfeesten niet doorgaan. Veel mensen kwamen na de Pride Walk op zaterdag s’avonds alsnog naar de Reguliersdwarsstraat in de hoop op een beetje vertier. De gemeente greep echter al snel in een blokkeerde de toegang tot de straat, omdat anders de anderhalve meter afstand niet kon worden gewaarborgd.

Eward Koning hoopt dat alles weer 'normaal' wordt volgend jaar. - NH Nieuws

“Normaal met Pride hebben we hier tussen de vier en een half en de vijfduizend mensen op een avond. Nu kwamen we op hooguit duizend mensen. Iedereen moest op de terrassen zitten en bediend worden of doorlopen, dus het was wel een heel andere Pride dan gewend zijn”, vertelt Eward Koning van de de ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat. “Doordat de botenparade en de straatfeesten niet doorgingen is de Pride ook veel minder zichtbaar geweest. Gelukkig ging de Pride Walk wél door. Dat was een groot succes. De opkomst was enorm. Veel mensen uit de community hebben de Pride Walk aangegrepen om toch hun stem te laten horen”, meent Koning. Al met al is Koning optimistisch over de toekomst. "Ik ga ervan uit dat volgend jaar alles weer beetje ‘normaal’ wordt, dat de botenparade eindelijk gewoon doorgaat en dat onze community opveert en de draad weer oppakt", besluit hij.