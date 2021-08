Duizenden deelnemers aan Pride Walk: "We genieten er echt van"

De protestmars is één van de weinige grootschalige activiteiten die dit jaar door kon gaan voor de Pride Amsterdam. "We hebben het heel erg naar ons zin", zei een van de deelnemers. "We genieten er echt van."

Van COC Brabant, Pride and sports tot Queers for climate, diverse groepen hadden zich aangemeld om zaterdagmiddag om 14.00 uur mee te gaan lopen met de Pride Walk.

Initiatiefnemer Daan Smeelen keek er naar uit, vertelde hij vooraf: "In 2012 ben ik op het idee gekomen, en in samenwerking met stichting Homomonument en Pride Amsterdam zijn we de eerste Pride Walk gestart. Ik ben enorm blij dat het dit jaar toch door kan gaan en heb er heel veel zin in."

AT5/NH Nieuws deed live verslag van de Pride Walk. Bekijk de volledige uitzending hier terug: