Wel Pride op het strand, maar geen regenboogvlag: 'Dat zorgt voor te veel verwarring'

Strandwachtcommandant Tom Haver hijst allerlei vlaggen op het strand, maar geen regenboogvlag. Dat zou volgens hem tot te veel verwarring leiden bij de badgasten, die gewend zijn aan de gele, rode of zwart-witte vlaggen van de reddingsbrigade. Een vlag ter gelegenheid van 25 jaar Pride gaat hem dus iets te ver, ook al maakt hij er geen geheim van dat hij op mannen valt: " Kijk om je heen joh, genoeg kleur op het strand en iedereen is hier gewoon welkom."

De 45-jarige Tom Haver is zanger, strandwacht en betrokken bij de Pride-optochten door Alkmaar. Hij doet niet moeilijk over zijn geaardheid en dat hoefde ook nooit in zijn dorp Callantsoog: "Het enige waar ik tegenaan gelopen ben, is dat mensen teleurgesteld waren dat ik het niet eerder verteld heb. Ze hadden het allang in de gaten. De vrees zat vooral tussen mijn oren. Vrienden hadden zoiets van: Ja, dus? Ga gewoon effe een biertje halen."

"Oh ja, dat we hier bij de reddingsbrigade geen regenboogvlag hangen, is voor de veiligheid. Geel is gevaar, rood is verboden te zwemmen. Zwart-wit is voor de sport en ja, als we een regenboogvlag ophangen, kan het verwarring opleveren," vertelt Tom lachend.

Vluchten

De viering van 25 jaar Prideweek is erg belangrijk voor Tom: "Het betekent dat ik al heel lang gewoon mezelf kan zijn. Ik zou wel graag met mensen die er iets op tegen hebben in discussie willen. Joh, waar komt het vandaan en waar zit het probleem? Hier in Nederland zijn we heel ver, maar er zijn nog zat plekken waar mensen moeten vluchten omdat ze zijn zoals ze zijn. Ik denk dat we nog wel 25 jaar nodig hebben."