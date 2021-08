Prideportret rebel Yoa (75): "De nieuwe generatie heeft schijt aan alles. Dat vind ik geweldig"

In de afgelopen jaren is de zichtbaarheid en acceptatie rondom de LHBTI+ community flink veranderd. Dat ziet ook de 75-jarige Yoa Argelo. Zij maakte meerdere jaren de Pride mee en stond vroeger al in demonstraties om op te komen voor de rechten van de regenbooggemeenschap. Toch kwam ze pas op latere leeftijd uit de kast voor de buitenwereld. In de week van de Pride maakt AT5/NH Amsterdam de serie "People of the Pride". Dit is deel 2.

Het is precies 25 jaar geleden, in het jaar van de eerste Amsterdamse Gay Pride, dat Yoa de vrouw van haar dromen ontmoette. Samen bezochten ze de eerste botenparade.

"We waren straalverliefd en dan kijk je zo naar al die mensen en dan voel je echt dat je erbij hoort." Dat was een bevrijdend gevoel vertelt Yoa, want daarvoor was ze niet altijd gelukkig. Ze trouwde twee keer met een man. "Ik ben toch in die valkuil gelopen. Maar dat is geen succes geworden. In mijn huwelijk ben ik veel vreemd gegaan, dat nemen mijn kinderen me nog kwalijk."