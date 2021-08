Automobilist drie keer geflitst op zelfde weg en kan boete van 1.600 euro verwachten

Niet één, niet twee, maar liefst drie keer reed een bestuurder afgelopen weekend op de Nieuwesluizerweg in Slootdorp te hard langs een flitsinstallatie van de politie. En ook niet een beetje: hij reed tussen de 122 en 134 kilometer per uur, waar je 80 mag.

Bij de eerste controle vloog hij met een snelheid van 134 kilometer per uur langs de flitser, en terug scheurde hij erlangs met 124 kilometer per uur. Later in de middag ging hij nog een keer met hoge snelheid over de Nieuwesluizerweg, ditmaal reed hij 122 kilometer per uur.

De automobilist kan een hoge boete van liefst 1.600 euro in de brievenbus verwachten. Ook zal zijn rijbewijs vermoedelijk worden ingenomen, aangezien hij meer dan 50 kilometer te hard reed. De officier van justitie neemt hierover op een later moment een beslissing.

Verkeersborden

Op de tachtigkilometerweg wordt regelmatig te hard gereden. Ook zijn er een aantal aanrijdingen - vooral op de kruispunten - gebeurd, soms met dodelijke afloop. De gemeente heeft daarom verkeersborden geplaatst die de kruispunten meer onder de aandacht moeten brengen.

Afgelopen weekend bleek uit de flitscontrole inderdaad dat op de Nieuwesluizerweg veel bestuurders te hard rijden: 21 procent hield zich niet aan de maximale snelheid. Dat is meer dan de gemeente eerder concludeerde (15 procent). In totaal werden dit weekend honderdtwintig bekeuringen uitgeschreven.

Op meer plekken in de regio wordt te hard gereden, zo ook op de Oosterterpweg in Wieringerwerf. Kinderen controleerden er laatst de snelheid van auto's met een lasergun.