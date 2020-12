Dode bij botsing op transformatorhuis Middenmeer, huishoudens zonder stroom

HOLLANDS KROON - Bij een ongeluk op de Nieuwesluizerweg in Middenmeer is vanavond een automobilist om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is op een transformatorhuis gebotst, waardoor honderden huishoudens in de omgeving vanavond even zonder stroom zitten.

De bestuurder raakte rond 20.45 uur door onbekende reden van de weg, en botste tegen een bouwwerk van bakstenen, waarin apparatuur is ondergebracht om de stroomvoorziening in de buurt te reguleren. Behalve politie, brandweer en een ambulance ging er ook een traumahelikopter die kant op, al maakte die rechtsomkeert toen bleek dat het slachtoffer was overleden.

Omdat de familie van het slachtoffer nog op de hoogte moet worden gebracht van diens overlijden doet de politie nog geen uitspraken over zijn of haar identiteit. De auto op de foto hierboven is om dezelfde reden onherkenbaar gemaakt.

300 huishoudens zonder stroom

Liander bevestigt aan NH Nieuws dat het transformatorhuis door de botsing dusdanig beschadigd is geraakt dat de stroom bij zo'n driehonderd huishoudens in Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwaard is uitgevallen. Rond 23.00 uur zou de stroomvoorziening zijn hersteld, zo belooft het bedrijf op haar website.