Vier gewonden bij ernstig ongeluk in Slootdorp

SLOOTDORP - Op de Nieuwesluizerweg in Slootdorp zijn twee auto's hard op elkaar gebotst. Daarbij zijn vier inzittenden gewond geraakt, zo laat de politie weten aan NH Nieuws.

De beide voertuigen botsten frontaal op elkaar. Door de klap raakte één van de auto's van de weg en rolde het talud af, het water in.

Over de toestand van de vier slachtoffers is nog niks bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.