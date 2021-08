Tijdens foilen zweef je over het water: "Je hebt echt het idee dat je vliegt"

Zweven over het water als een vogel: het kan nu als je gaat foilen in de Mooie Nel in Haarlem. Met foilen sta je met een plank op het water. Door een handzaam soort vlieger die wind vangt, ga je vooruit en als je genoeg snelheid maakt, gebeurt er iets wonderlijks: je komt los van het water.

Foilen doet zweven - NH Nieuws

“Onder de plank is een soort vleugel bevestigt en als je genoeg vaart maakt, kom je los van het wateroppervlak”, vertelt foilinstructeur Jason Peterson van foilschool Time To Wing. Vandaag geeft hij les aan de beginnende foilers Harry Glotzbach en Wouter Meijer. Op de grond liggen drie borden met drie handzame vliegers, die al behoorlijk wapperen in de wind. Stevige wind “Er staat vandaag een stevige wind”, zegt Jason terwijl de vliegers met lucht worden opgeblazen. Dat is voor meer stevigheid zodat ze mooi strak in de wind kunnen. "Probeer je dus niet te ver te laten meevoeren", zegt de instructeur. "En als je te hard gaat, laat de vlieger gewoon los. Hij zit namelijk vast met een verend koord (leash) aan je pols.” The wing “Wanneer je rechts voorstaat, pakt je rechterhand de voorkant van de vlieger”, vervolgt Jason. “De linkerhand pakt ‘the wing’, zoals de vlieger wordt genoemd, aan de achterkant. Die hand is altijd lager en je stuurt ermee. Meteen voel je de kracht van de wind. Als je wilt remmen trek je de onderkant omlaag, dan heeft hij meteen geen wind meer.” Tekst gaat door onder de foto.

plank met foil - Michael van der Putten

Het is voor Harry en Wouter lastig om hun balans te vinden. “Vooral de combinatie van de vlieger en bordgevoel en windgevoel is enorm lastig”, zegt Harry als hij even zit uit te puffen. Hij heeft al een paar keer gestaan, maar maakte net niet genoeg vaart om los te komen. “Dat is dus echt super moeilijk”, beaamt Jason. En ook Wouter komt nog niet echt los, maar heeft er behoorlijke lol in. Alles tegelijk “Ik had nog nooit op een foil gestaan. Ik heb wel gekitet vroeger, maar dit is qua balans heel anders. En er gebeurt van alles tegelijk. Dus ik kan deze les goed gebruiken.” “Met surfen, kiten of snowboarden sta je stabieler op een vaste ondergrond. Hiermee zweef je, dat maakt het moeilijk, maar uiteindelijk oh zo vet. Je hebt echt het idee dat je vliegt”, zegt Jason. Wouter en Harry zijn ondanks het vele plonzen niet van plan de handdoek in de ring te gooien. “Als je over een jaar terugkomt, foil ik van hier naar de overkant”, zegt Harry. “Moet jij maar eens opletten.”

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke nieuwsredactie