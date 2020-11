Padel sinds corona populairder dan ooit: "We zitten rammetje vol"

AMSTERDAM - Alle padelbanen op het Amstelpark in Amsterdam waren vanmiddag bezet. De sport is namelijk populair. Padeltrainer Tim Wolters begrijpt het wel: "Iedereen die het één keer speelt, is gelijk verkocht."

Padel is een combinatie tussen tennis en squash en wordt in een glazen kooi gespeeld. Volgens Wolters is de sport sinds corona steeds populairder geworden. "Je kan anderhalve meter houden, dus mensen konden blijven spelen. Sinds mei zijn de reserveringen echt omhoog geschoten. De komende acht avonden zijn we al volgeboekt."

Ron van Hemert Stakenburg was altijd een fanatiek squasher, maar toen dat niet meer kon vanwege corona moest hij iets anders verzinnen. "Sinds juli zijn we begonnen met padel en we vinden het ontzettend leuk, vooral omdat je met z'n vieren speelt. We kennen elkaar al jaren, dus we kunnen elkaar lekker een beetje jennen", vertelt Ron.

