Jill Holterman 'vet trots' na volbrengen van loodzware olympische marathon

"Dat was inderdaad het plan. Maar het niveau is ongekend hoog. Dit was maximaal haalbare voor mij vandaag en ik ben gewoon vet trots hoe ik het gedaan heb", reageert Holterman op Twitter .

De marathon werd in Sapporo gelopen omdat het daar normaal gesproken koeler is dan in Tokio. De start werd echter met een uur vervroegd vanwege extreme hitte. Bij het startschot was het kwik al gestegen naar 26 graden.

Derde marathon

Holterman begon daardoor voorzichtig en lag bij de doorkomsten steeds achterin het veld. De 29-jarige Noord-Hollandse had haar marathon, pas de derde in haar leven, echter goed ingedeeld en haalde in de slotfase nog een aantal atletes in.

Het goud ging naar Peres Jepchirchir uit Kenia. Zij kwam binnen in een tijd van 2.27.20.

Haar landgenote Brigid Kosgei pakte het zilver, Molly Seidel uit de Verenigde Staten kreeg het brons omgehangen.