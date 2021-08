18 vrouwen van KLM-vlucht gehaald op Schiphol voor niet opvolgen coronaregels

Op een vlucht van Kiev naar New York met een tussenstop op Schiphol is gisteren een groep van achttien jonge vrouwen en een begeleider van de vlucht gehaald, omdat ze zich niet aan de coronaregels zouden hebben gehouden. Het gaat volgens KLM om een groep vrouwen uit New York die twee weken geleden ook was gewaarschuwd door de vliegmaatschappij. Volgens de advocaat van de vrouwen zouden zij 'slechts' wat gegeten hebben tijdens de vlucht.

Een woordvoerder van KLM laat weten dat de groep zonder mondkapjes aan het rondlopen was in het vliegtuig, terwijl dit niet de bedoeling was. "Aan boord hebben we de regel dat je het mondkapje op moet en zoveel mogelijk moet blijven zitten." De groep van achttien zou volgens de woordvoerder meerdere keren gevraagd zijn zich aan de regels te houden.

Nog niet in het vliegtuig

Het gaat volgens de advocaat van de groep om een orthodox-joodse meisjes. Omdat KLM geen bijzondere maaltijden serveert op vluchten binnen Europa, was er waarschijnlijk geen koosjer eten aan boord.

Volgens de advocaat hebben de vrouwen daarom niets kunnen eten tijdens de vlucht. "Ze hebben na het eetmoment een mandarijn of een koek gepakt en hebben toen hun mondkapje afgedaan om het te eten, toen werden ze aangesproken door stewardessen." Hij herkent zich niet in het verhaal van KLM over ongeoorloofd gedrag.

Volgens de woordvoerder zijn door de huidige coronaregels in de luchtvaart specifieke momenten waarop er gegeten kan worden: "Er zijn op deze vlucht twee servicemomenten en een opruimmoment. Dat zijn ook de momenten dat passagiers kunnen eten. Eigen consumpties mogen dan ook gegeten worden."

'Unrully' gedrag

Het is volgens de woordvoerder niet de eerste keer dat de groep jonge vrouwen, sommige boven en sommige onder de 18 jaar oud, 'vervelend gedrag' vertonen aan boord. "Op de heenweg is de groep ook meerdere keren aangesproken op hun gedrag aan boord. Wij noemen dat 'unrully' gedrag. De groep is toen opgewacht bij de gate, aangesproken en konden hun reis voortzetten. Onze beveiliging zag nu dat het om dezelfde groep ging en besloot daarop dat ze hun reis niet bij KLM mochten voortzetten."

KLM heeft hun vlucht omgeboekt naar een vlucht van Delta Air Lines. Deze zou vanmorgen vertrekken om 10.35 uur. Volgens de advocaat zijn ze ook uit deze vlucht gezet en zitten de meisjes nu te wachten achter de paspoortcontrole op Schiphol. "Ze willen voor de sjabbat thuis zijn, maar dat gaat niet meer lukken. Ze zullen nu tot het einde van de sjabbat in Amsterdam moeten blijven."