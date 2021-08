FNV Cabine over agressie aan boord: "Aantal incidenten neemt ieder jaar toe"

Het is zomervakantie dus het aantal vluchten neemt toe. Sinds de coronacrisis merken de vakbonden dat cabinepersoneel vaker te maken heeft met ruzies en agressie. De onrust neemt zelfs zo snel toe dat luchtvaartinspectie ILT aan de bel trekt.

Ook Birte Nelen van FNV Cabinepersoneel ziet deze toename. "We krijgen vanuit het cabinepersoneel steeds meer signalen dat in de tijd van corona, waar mensen toch gestrester aan boord gaan in verband met alle voorbereidingen, en ook het dragen van een mondkapje, de spanning aan boord behoorlijk toeneemt." Ze krijgt te horen dat het personeel opmerkingen krijgt, maar ook wel eens te maken heeft met agressie.

Alcohol

"Het aantal incidenten neemt ieder jaar toe helaas", vertelt Nelen. "In veel gevallen is daarbij ook alcohol in het spel. In veel gevallen is er voordat iemand aan boord is al ingegrepen. Maar in een enkel geval is dat niet zo en vinden de incidenten plaats aan boord van het vliegtuig zelf."

Nelen vertelt dat het voor cabinepersoneel enorm ingrijpend is als zoiets gebeurt. "We zien dat de luchtvaartmaatschappijen er alles aan doen om het cabinepersoneel en ook het grondpersoneel hierin te trainen."

Europese database

Iemand die agressief is geweest aan boord van een vliegtuig, zou de volgende dag alweer op een vlucht van een andere maatschappij kunnen zitten. Daar wil de vakbond iets tegen doen. "Dat is ons een doorn in het oog. Als iemand zich misdraagt op een vlucht is dat wel bij die luchtvaartmaatschappij bekend, maar vanwege privacy mag dat niet tussen de maatschappijen uitgewisseld worden."

De vakbond zou graag zien dat er op Europees niveau een database komt waar alle luchtvaartmaatschappijen in kunnen met daarin mensen die zich misdroegen aan boord. "Dat zou wat ons betreft echt een groot verschil maken."