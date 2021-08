Advocaten Nabil B. halen uit naar NCTV na dood De Vries: "Lakse beveiliging"

Onno de Jong en Peter Schouten, de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, hebben op een speciaal ingelaste persconferentie uitgehaald naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Volgens hen is er sprake van een 'lakse beveiliging' van alle betrokkenen in het proces, en dus ook van Peter R. de Vries.

Volgens de raadsheren heeft het handelen van zowel de NCTV als het Openbaar Ministerie (OM) desastreuze gevolgen gehad. De instanties deden volgens hen laatdunkend over de kroongetuige en zijn advocaten. "De NCTV is op een groot aantal punten laks geweest op het gebied van de beveiliging van alle betrokkenen." Ze vinden dat er door de instanties onvoldoende naar hen is geluisterd.

Patroon

Schouten en De Jong spreken van een 'lakse beveiliging' en vinden dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de moorden van de broer van de kroongetuige, Derk Wiersum en Peter R. de Vries. "We hopen zo een patroon te kunnen ontdekken van hoe de beveiliging van deze personen heeft gefaald", zeggen ze.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie stelde vorige maand al een onderzoekscommissie in naar de beveiliging, maar door de aanstelling van voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra is die commissie volgens de advocaten niet onafhankelijk.

Schouten en De Jong gaven in een gesprek met het ministerie aan een hoogleraar als voorzitter te willen hebben, maar daar ging het ministerie volgens hen niet in mee. De hoogleraar mocht wel worden toegevoegd aan het team.

Dodenlijst

De advocaten bevestigen dat De Vries niet zo'n strenge beveiliging wilde als bijvoorbeeld zijn collega John van den Heuvel. Toch voerde De Vries wel gesprekken met een veiligheidsexpert van het parket Midden-Noord over welke beveiliging er wél mogelijk was voor hem. Daarnaast wilde de vertrouwenspersoon van de kroongetuige weten op basis van welke informatie hij op een dodenlijst stond. Die informatie kreeg De Vries volgens de raadsheren niet. De Vries noemde dat 'bespottelijk'.

Peter R. de Vries werd op dinsdagavond 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.