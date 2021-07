Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries met 90 dagen verlengd

Het voorarrest van de twee verdachten van de moordaanslag op Peter R. de Vries is met negentig dagen verlengd. Dat heeft de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank maandag bepaald.

G. wordt gezien als de vermoedelijke schutter, E. zou de vluchtauto hebben bestuurd.

De twee mannen werden op 6 juli aangehouden op verdenking van poging moord op de misdaadverslaggever. Nu De Vries is overleden, is de verdenking aangepast in moord. Daarnaast worden ze verdacht van vuurwapenbezit.

Beide verdachten zitten in beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat, meldt het Openbaar Ministerie.

Het opsporingsonderzoek gaat voort. Omdat de verdachten in beperkingen zitten, blijft het OM terughoudend met het geven van informatie over het onderzoek.