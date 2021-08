Telstar trekt zich geen barst aan van status 'kleintje'

De voorbereiding zit erop voor Telstar. De Velsenaren openen vrijdag het seizoen thuis tegen FC Emmen. We blikken met trainer Andries Jonker, middenvelder Cas Dijkstra en nieuwkomer Anwar Bensabouh terug op afgelopen weken. "Het niveau is hoger dan dat het is geweest."

"Bij vlagen spelen we goed voetbal en zetten we de tegentander goed onder druk", vertelt Andries Jonker over zijn ploeg. "In deze fase ben ik daar content mee."

