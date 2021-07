Telstar is 'het dingetje' van tante Dicky: clubliefde zit huwelijk niet in de weg

Het is een groot feest waard, maar Dicky en Jaap Sintenie moeten het vanwege corona bescheiden houden. Toch is het niemand in Santpoort-Noord ontgaan dat de twee vandaag zestig jaar getrouwd zijn. We hebben het tenslotte wel over de grootste vrouwelijke fan en voornaam vrijwiligster van Telstar: the one en only Dicky Sintenie.