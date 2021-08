Oud-vereniging van Nadine Visser trots op 'historische prestatie' op Olympische Spelen

Atletiekvereniging SAV uit Grootebroek heeft haar oud-lid Nadine Visser gefeliciteerd met haar prestatie op de Olympische Spelen in Tokyo. De 26-jarige hordeloopster uit Hoorn kwam vannacht in de olympische finale als vijfde over de streep in een tijd van 12,73 seconden. "Zij heeft voor een historische prestatie gezorgd", laat SAV weten.

De 26-jarige Visser liep vannacht als eerste Nederlandse atlete ooit de finale op deze afstand. En dit zorgt voor een trots gevoel bij haar oude vereniging SAV uit Grootebroek. "Wij kunnen niet anders zeggen dan dat zij het super knap gedaan heeft en voor een historische prestatie heeft gezorgd", zegt de vereniging.

En dat, nadat lang onduidelijk was of Nadine Visser in actie kon komen in Tokio. In mei raakte ze tijdens de Harry Schulting Games in Vught geblesseerd aan haar hamstring. Een maand later werd bekend dat het herstel voorspoedig verliep en dat de kans groot was dat ze mee kon doen aan de Olympische Spelen. De eerder gehouden NK atletiek sloeg ze over om zich optimaal voor te kunnen bereiden op de Spelen.

Geen persoonlijk record

Nadine Visser plaatste zich eerder deze week als enige Europese atleet voor de Olympische finale op de 100 meter horden. Ze kwam toen met een tijd van 12,63 seconden over de finish, wat een honderdste boven haar eigen record zit. Voor een kans op brons, zilver of gouden medaille moest ze tijdens de finale haar eigen record zien aan te scherpen.

Vannacht kwam de 26-jarige atlete uit Hoorn in actie tijdens de finale, maar wist ze geen medaille te veroveren. In een tijd van 12,73 seconden kwam ze over de finish, wat goed is voor een vijfde plek. Zelf baalde Nadine Visser na haar prestatie in de finale, maar SAV plaatst de prestatie ook in een ander daglicht. "Het was wel haar hoogste klassering ooit op een mondiaal eindtoernooi."

"Ik liep goed tot horde zes en daarna kon ik mijn tempo niet houden", zei Visser na afloop van haar race tegen de NOS. "In de serie ging het goed om het door te trekken. Ik voelde mezelf zo verbeten en dacht echt dat ik hard ging lopen. Ik baal wel echt flink."

Visser komt op de Olympische Spelen nog in actie op de 4x100 meter estafette. De series daarvan zijn op donderdag om 03.00 uur 's nachts en vrijdagmiddag volgt de finale. Ook Lieke Klaver, een ander oud-lid van SAV, komt deze week nog in actie op de Olympische Spelen.