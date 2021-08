Hordeloopster Nadine Visser overtuigt en staat in finale Olympische Spelen

Nadine Visser heeft zich met een razendsnelle tijd gekwalificeerd voor de olympische finale. De 26-jarige hordeloopster uit Hoorn snelde in de halve finale naar 12,63 seconden. Daarmee is ze een van de kanshebbers voor een medaille.

Met haar tijd bleef Visser slechts één horderste boven haar Nederlandse record van 12,62 seconden. Van alle tijden in de halve finales liep Visser de zesde snelste tijd. De gedoodverfde favoriet Jasmine Camacho-Quinn liep met 12,26 een nieuw olympisch record. Visser kon lang volgen en kwam in haar halve finale als derde over de finish in haar serie. Megan Simmonds finishte als tweede in 12,62 seconden.

"Als je de startlijst zag, denk je dat is kansloos", zei Visser na haar race tegen de NOS. "Ik moest op m'n best zijn. Ik moet zeggen dat normaal zo'n indeling mij niet zoveel doet, maar nu dacht ik wel oei. Ik ben superblij, want ik dacht even dat ik het na de laatste horde verpestte."

In de serie liep Visser 12,72. Daarmee kwalificeerde ze zich voor de halve finale. Morgen om 04.50 uur is de finale.