Pluimvoetbij gedijt extra goed in Gooise natuur na coronadrukte

Een klein beestje, maar belangrijk genoeg om een zanderige heuvel in het Goois Natuurreservaat af te sluiten: de Pluimvoetbij. Waar veel natuur verstoord raakte tijdens de coronapandemie, spint deze kleine bij juist garen bij veel los zand. "Het is dus fijn dat dit stukje veel belopen is, waardoor nu meer bijen hier nestelen dan normaal", vertelt boswachter Dirk Mulderij.

Maar de komende maand heeft het beestje juist baat bij rust. De pluimvoetbij gedijt het best op zanderige warme plekjes. Daar graaft hij zich soms wel tot een meter diep in, om daar kraamkamers te maken. Als daar nu overheen gelopen wordt, zijn er bijen die niet meer naar boven kunnen komen.

Dat honderden pluimvoetbijen nu een kleine stukje zandgrond in natuurgebied De Zuid als kraamkamer hebben ingericht is erg gunstig voor de populatie. De bij is één van de ruim driehonderd bijensoorten en ook met deze soort gaat het niet goed. "Het beestje is niet zeldzaam, maar wel bijzonder", vertelt natuurliefhebber Rob Timmer.

Zand afgezet

Timmer is haast buurman van het Goois Natuurreservaat en schreef ze aan toen zijn vrouw een flinke kolonie bijen zag zwermen. "Het is een solitaire bij, dus het is bijzonder om te zien dat er zoveel bij elkaar zitten", aldus Timmer. Binnen een paar dagen had boswachter Mulderij een lint gespannen om het grootste gebied waar de bijen te vinden waren.

"Toen zijn we later gaan kijken en toen bleek dat het gigantisch veel bijen waren", vertelt buurman Timmer enthousiast. "Zelfs de reeën liepen precies langs het lint, dus ook zij hebben daar een soort ontzag voor. Het heeft dus alleen maar succes."

Begin september verdwijnt het lint weer, dan is de pluimvoetbij klaar met de kraamkamer. Dan hebben bezoekers weer een jaar de tijd om het zand onbewust op te schudden.