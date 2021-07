Eekhoorn terug in de Noordkop? Blijdschap na vondst eekhoornjong in Kooibosch

Is de eekhoorn terug in de kop van Noord-Holland? Staatsbosbeheer hoopt van wel na de vondst van een jonge eekhoorn in het Kooibosch bij Callantsoog. Duitse toeristen vonden het diertje aan de voet van een boom. Het is een unieke gebeurtenis, want de eekhoorn is al jaren nauwelijks te vinden in de regio, zegt boswachter Samuelle van Deutekom: "Hier worden we heel blij van."

Hulpeloos nog en met dichte oogjes beweegt de jonge eekhoorn zich door de handen van dierverzorger Ruth Kraak van wildopvang De Paddestoel in Den Helder. Ook Kraak kan zich geen eekhoorn herinneren in de regio. "Hier in de opvang hebben we er nog nooit een gehad en hier in de bossen zijn ze al lang verdwenen."

Dat bevestigt ook Samuelle van Deutekom van Staatsbosbeheer. "Ja, het is echt heel bijzonder, want zover we weten hebben hier in het Kooibosch nog nooit eekhoorns gezeten." De eekhoorns hebben het zwaar door ziektes, gebrek aan leefruimte en roofdieren. "Ze zijn heel belangrijk voor het ecosysteem, omdat ze veel zaden verstoppen en ook vergeten. We houden ze vanaf nu goed in de gaten in het Kooibosch. Ze zijn van harte welkom hier."

Ook wandelaars kunnen helpen met door eekhoorns te melden op waarneming.nl.