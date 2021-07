Virtueel racen in aanloop naar Formule 1: "De baan is bijna identiek"

Racefanaten kunnen de komende tijd ervaren hoe het is om een Formule 1-coureur te zijn. Tot half september kan het publiek in het HDMZ Museum Zandvoort virtueel racen over het circuit van Zandvoort. Dit terwijl het echte circuit gesloten is en wordt klaargemaakt voor de Dutch Grand Prix.

Nieuwe 'experience' in Zandvoorts museum - NH Nieuws

Het was volgens museumdirecteur Marcel Elsjan of Wipper een uitdaging om de beleving goed na te bootsen. "Drie maanden geleden kwamen we met het idee", vertelt hij bij de opening. "We wilden iets spectaculairs rondom de F1 doen. We hebben een expositie, een 360-graden-film en drie simulatoren." Nieuw talent Naast de Zandvoortste racehelden Jan Lammers en Gijs van Lennep was ook de 17-jarige Colin Caresani uit Aerdenhout aanwezig bij de opening gistermiddag. "Een nieuw aanstormend talent in de autosport", aldus Lammers. Van jongs af aan ging Colin al met zijn vader en opa mee naar het circuit. Zo is de passie voor de autosport hem met de paplepel ingegoten. De jonge Aerdenhouter vertelt hoe hij in de racesport is terechtgekomen. Tekst loopt door onder de video

Jong talent Colin Caresani met voormalig F1-coureur Jan Lammers - NH Nieuws

"Ik wil niets liever dan racen”, zegt Colin terwijl hij in één van de simulatoren zit. "Toen ik negen was begon ik met karten. Twee jaar geleden ben ik overgegaan op het echte werk. Dat is heel erg gaaf, maar ook wel zwaar. Echt topsport." De jonge autocoureur laat dan ook vaak een avondje uit schieten. "Dan gaat hij niet naar de kroeg op zaterdagavond omdat hij de volgende dag een wedstrijd heeft", zegt zijn vader Roman. "Of hij gaat niet uit omdat hij moet trainen. Het is mooi om te zien hoeveel passie hij voor de sport heeft." De simulatoren zijn volgens Colin goed nagebootst. "De baan is bijna identiek." Formule 1 Lammers beaamt dat. "Je kunt veel leren in de simulator over het circuit. Maar je krijgt zeker niet alles mee. De hoogteverschillen hier in Zandvoort zijn bijvoorbeeld een verrassing voor mensen die er nog nooit in het echt hebben gereden." Hoewel het niet zijn eigen doel is, leeft Colin op dit moment enorm toe naar de Formule 1. "Zandvoort heeft een gave baan die zeker thuishoort op de kalender van de F1. Het is oldskool, uitdagend en krap. Als er publiek bij het evenement mag zijn, ga ik er zeker heen."