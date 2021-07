Judoka Henk Grol verliest al na 25 seconden op Olympische Spelen

Haarlemmer Henk Grol is al in de tweede ronde uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Tokio. De judoka lag tegen Bekmurod Oltiboev uit Oezbekistan al na 25 seconden op zijn rug. Het was het laatste individuele toernooi in de carrière van Grol.

In de klasse boven 100 kilogram had Grol in de eerste ronde een bye, waardoor hij mocht beginnen in de tweede ronde. Voordat de partij eigenlijk begonnen was, had de Haarlemmer al verloren. Met een schouderworp legde de Oezbeek Grol al op zijn rug.

Dit moest het laatste kunststukje van Grol worden, maar dat is dus uitgelopen op een teleurstelling. Op de Olympische Spelen van 2008 en 2012 pakte hij het brons. Na de Spelen van 2016 leek hij te stoppen, maar op dat besluit kwam Grol terug.