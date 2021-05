Geen WK voor Henk Grol in aanloop naar Olympische Spelen

Judoka Henk Grol slaat het wereldkampioenschap over. Hij gaat zich volledig richten op de Olympische Spelen later dit jaar.

Naast Grol laat ook regerend wereldkampioen Noël van 't End het WK schieten. Grol was lange tijd in strijd met concurrent Roy Meyer om één olympisch ticket. In april stelde de Haarlemmer zijn deelname in Tokio zo goed als veilig door Meyer te verslaan op het EK.

Noord-Hollander Frank de Wit (-81 kg) en Tornike Tsjakadoea (-60 kg) doen wel mee aan het WK in Boedapest. Het toernooi begint op 6 juni en eindigt zeven dagen later.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is een maand later op 23 juli.