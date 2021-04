Judoka Henk Grol zet met zilver op EK grote stap naar deelname aan Spelen

Henk Grol mag zich vrijwel zeker gaan opmaken voor de Olympische Spelen. In Lissabon verloor de Haarlemmer weliswaar de EK-finale boven de 100 kilogram, maar in een onderling duel om het olympische ticket was hij te sterk voor concurrent Roy Meyer.

In de finale werd Grol na een minuut op ippon geklopt door Inal Tasoev uit Rusland. Landgenoot Meyer verloor de strijd om het brons. "Mijn enige doel was te laten zien dat ik de beste ben, dit is het resultaat", zegt Grol na de finale.

Grol vs. Meyer

Eerder op de dag was Grol in de kwartfinales te sterk voor Meyer. In een beladen en onvriendelijk duel stapte Grol als winnaar van de mat. "Hij wilde graag een clash, dat heeft hij meerdere keren ook voor de camera gezegd. Nu is er een clash geweest, hij had geen schijn van kans. Dit is het resultaat, ik ga naar Tokio. Ik ga naar mijn vierde Spelen en ik ga mijn derde olympische medaille winnen over drie maanden", aldus Grol.

Ondanks dat Grol vrijwel zeker van de Spelen lijkt, moet de beslissing officieel nog wel genomen worden. De EK zijn het laatste meetmoment voor de judobond. Eind deze maand wordt na een kwalificatietraject van drie jaar besloten wie naar Tokio gaat.