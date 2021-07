Tweede verlies voor 3x3 basketballers na spannend duel met België

De vijfde groepswedstrijd op de Olympische Spelen is verloren gegaan voor de 3x3 basketballers. Na een spannende wedstrijd tegen België werd het 17-18 na overtime.

Oranje moest al snel een tegenvaller verwerken toen Ross Bekkering uitviel met een vingerblessure. Daardoor was er geen wisselmogelijkheid meer en werd het een slijtageslag.

De achterstand liep daarna op tot vijf punten (4-9), maar Amsterdammers Jessey Voorn, Dimeo van der Horst en Arvin Slagter toonden veerkracht. Vlak voor tijd kwam Nederland langszij. Verlenging moest de beslissing brengen, waarin het team dat als eerste twee punten scoort een overwinning mag bijschrijven.

Overtime

Voorn zorgde voor de voorsprong in de overtime, maar de Belgen maakten een tweepunter en bezorgden Oranje daarmee de tweede nederlaag van dit toernooi. Rusland, Japan en China werden verslagen, Servië was te sterk in het openingsduel.

Later vandaag wacht een wedstrijd tegen Polen. Morgen is Letland de laatste opponent in de poule. De nummers drie tot en met zes gaan naar de kwartfinales, terwijl de eerste twee zich direct plaatsen voor de halve finales.