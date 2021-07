3x3-basketballers winnen van Japan en China

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zondag op de Olympische Spelen zowel hun tweede als derde overwinning geboekt in de groepsfase. In een zeer spannende en attractieve wedstrijd werd gastland Japan met het kleinste verschil verslagen: 21-20. Later op de dag werd met 21-18 gewonnen van China.

Het duel tussen Nederland en Japan begon later vanwege technisch problemen met de digitale schotklok. Nadat alles was verholpen ging de wedstrijd als een wervelwind van start. Beide ploegen gaven elkaar geen krimp en halverwege stond het 9-9.

In het zinderend slot van de wedstrijd kreeg Nederland op 20-20 een vrije worp na een overtreding van Japan. Amsterdammer Arvin Slagter hield het hoofd koel en schoot raak waardoor Nederland met nog dertig seconden op de klok de benodigde 21 punten had gescoord voor de overwinning.

China

De tweede tegenstander van de dag was China, dat onderaan staat in de poule. Tegen de Chinezen had het Nederlands team beduidend minder moeite dan tegen Japan. Oranje pakte al snel een comfortable voorsprong in de wedstrijd en gaf die in het vervolg niet meer uit handen.

Door de twee overwinningen komt het totaal aantal gewonnen wedstrijden van Nederland nu op drie. Zaterdag werd er namelijk gewonnen van Rusland en verloren van Servië. Alle acht deelnemende landen zitten bij elkaar in een poule tijdens de Olympische Spelen. De twee slechtst presterende landen zullen direct naar huis gaan waarna de zes overgebleven landen zullen strijden om een finaleplek.