Kira Toussaint zonder problemen naar halve finales 100m rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de halve finales van de 100 meter rugslag. De zwemster uit Assendelft zwom uiteindelijk naar de zevende tijd.

De 27-jarige Toussaint tikte in haar race als derde aan in een tijd van 59,21 seconden. Daarmee bleef de rugslagspecialiste wel boven haar eigen Nederlands record (58,65). Desondanks was de tijd van Toussaint meer dan genoeg om de halve finales te bereiken.

De halve finales van de 100 meter rugslag staan zondagnacht op het programma. Toussaint geldt als outsider voor eremetaal op de 100 meter rugslag. Bij de EK langebaan van mei dit jaar werd Toussaint vierde op deze afstand.