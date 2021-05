Kira Toussaint verliest medaille op 100 meter rugslag in krankzinnige EK-finale

In de finale op de 100 meter rugslag heeft Kira Toussaint geen medaille weten te winnen. De inwoonster van Assendelft werd vierde, nadat de EK-finale opnieuw gezwommen moest worden.

Aanvankelijk klokte Toussaint 59,02 wat goed was voor het zilver. De finale moest echter opnieuw worden gezwommen omdat het startblok van de Zweedse Louisse Hansson haperde. Het daarop ingediende protest leidde ertoe dat voor de eerste keer in de EK-geschiedenis een finale moest worden overgezwommen.

De finale werd opnieuw gezwommen, nadat een protest van de Zweedse delegatie door de wedstrijdjury werd gehonoreerd. In de tweede finale klokte Toussaint een teleurstellende 59,32 seconden. De Britse Kathleen Dawson zwom in beide finales naar de overwinning: 58,18 en 58,49.

Wedstrijdpak

"Het is zuur en oneerlijk", zegt Toussaint na de tweede finale tegen de NOS. "Eerst werd er gezegd dat het aansluitend op het reguliere programma ging gebeuren. Dat kon niet, omdat iedereen het wedstrijdpak al had uitgetrokken. Het voorstel om de tweede finale zaterdag af te werken, werd niet gehonoreerd. Als compromis moesten we na afloop van het reguliere programma zwemmen."