Succes op de Spelen: Kira Toussaint heeft olympisch goud in haar bloed

Kira Toussaint is een van de zwemmers naar wie op dit moment de meeste aandacht uitgaat. In de tweede aflevering van Succes op de Spelen volgen we de Amstelveense rugslagspecialiste, die het wereldrecord op de 50 meter rugslag in handen heeft. Helaas voor haar is dat geen olympische discipline. Toch moet het met tips van haar moeder Jolanda de Rover, olympisch kampioene in 1984, wel goed komen.