Tranen, toekijken en puin ruimen na zes autobranden: "Het is een nachtmerrie"

"Een drama! Zieke geesten": andere woorden hebben buurtbewoners niet voor de autobranden afgelopen nacht in Julianadorp. In korte tijd zijn zes auto's in brand gestoken. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Gedupeerde Wesley Rood is zichtbaar geëmotioneerd: "Die auto is mijn uitlaatklep, mijn hobby. Het is een nachtmerrie dat het mij op deze manier afhandig wordt gemaakt."