Zes autobranden in korte tijd, politie gaat uit van brandstichting

In Julianadorp zijn vannacht zes auto's in brand gestoken. Vier auto's zijn compleet uitgebrand. Dat gebeurde rond 02.45 uur. In korte tijd waren er twee branden op de Kruiszwin, een op de Wierbalg en een vierde op de Boterzwin. Op de Kruiszwin raakten ook twee andere auto's beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting.

De brandweer heeft de branden vannacht geblust. De Koninklijke Marechaussee en de politie zochten in de omgeving naar de dader. Het is nog niet bekend of er iemand is aangehouden. De politie doet vandaag forensisch onderzoek.